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في غارة جوية على لوجار

القوات الأمريكية تقتل 14 من طالبان في وسط أفغانستان

القوات الأمريكية تقتل 14 من طالبان في وسط أفغانستان
weam.co/610530
كابول – الوئام

نفذت القوات الأمريكية غارة جوية على إقليم لوجار بوسط أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 14 على الأقل من عناصر طالبان مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” عن الجيش قوله في بيان له، إن القوات الأمريكية شنت الغارة الجوية في المنطقة المجاورة لعاصمة إقليم لوجار، مضيفا أنها أدت إلى مقتل 14 من عناصر طالبان، وتدمير 14 دراجة نارية

تابعة للجماعة المتشددة.

كما ذكر الجيش أن القوات الأفغانية قتلت 3 من مسلحي طالبان في منطقة شهباز في مدينة جزنة، مضيفا أن القوات الخاصة الأفغانية صادرت 63 كيلوجرام من المواد الكيميائية، ودراجة نارية، وقذيفة مدفعية، و3 ألغام أرضية، أثناء العمليات التي جرت في منطقة ديه ياك في غزني.

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