باقي 39 يوما على انطلاق الحدث الأكبر في العالم

الرياض - الوئام

تستعد المملكة لـ”الحدث الأكبر في العالم”، والمتبقي عليه حوالي 39 يوما فقط.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، برئاسة تركي آل الشيخ، عن أن “موسم الرياض” هذا العام سيكون “الحدث الأكبر في العالم”، وسيتضمن 14 حدثا دوليا ومجموعة من العروض الحصرية في العاصمة السعودية.

ومن المقرر أن يستمر موسم الرياض في الفترة من 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وسيشهد الموسم هذا العام مشاركة عدد كبير من الفنانين المشهورين، مثل برونو مارس، وبيتبول، وجون ليجند، وإليشيا كيز.

كما سيشهد مشاركة جنيفر لوبيز، وفاريل ويليامز، وأوشير، ونيكي جام، وجوين ستيفاني، ونيكول شيرزينجر، وآكون، وجبسي كينجز، وأندريه رييس، ودي جي مارتن سولفيج.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للترفيه حفلاتها في أماكن عديدة من أنحاء الرياض، بما في ذلك ستاد الملك فهد الدولي.

ووصفت الهيئة الحفل، الذي سيتم عقده في ستاد الملك فهد الدولي، بأنه سيكون “الحدث الترفيهي الأكبر في العالم”.

كما سيشهد موسم الرياض أيضا حفلات “كريك دريمز”، الشهيرة بفنون السيرك في مسارح أوروبا وبرودواي، وعروض الباليه الكلاسيكي الصينية “نتكراكر ماجيك”، بالإضافة إلى عروض الرقص على الجليد.

ويعد موسم الرياض أحد مواسم المملكة الـ11 الترفيهية، التي تشهدها السعودية على مدار العام، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى وجهة سياحية وتزويد السكان وزوار البلاد بفعاليات ترفيهية غير مسبوقة، وتتماشى مع خطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030”.