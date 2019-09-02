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شاهد.. تركي آل الشيخ يسلم “كامري” لشاب توقع نتيجة مباراة ألميريا بالدوري الإسباني

شاهد.. تركي آل الشيخ يسلم “كامري” لشاب توقع نتيجة مباراة ألميريا بالدوري الإسباني
weam.co/610556
متابعات- الوئام

سلّم مالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، شابًا، سيارة “كامري” كجائزة خصصها لمن يتوقع نتيجة مباراة ألميريا مع هويسكا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، التي أقيمت أمس، ضمن الأسبوع الثالث من منافسات المسابقة.

وظهر الشاب الفائز بالجائزة في فيديو وهو يقود السيارة، معربًا عن سعاته بالفوز بها بعدما توقع نتيجة المباراة التي انتهت بهدف نظيف لصالح فريق ألميريا، أحرزه اللاعب سيكة كاساما.

يُذكر أن تركي آل الشيخ يملك نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويحتل المركز الثاني حاليا بعد 3 جولات، فاز في اثنتين منها وتعادل في الثالثة، خلف نادي فوينلابرادا المتصدر بتسع نقاط.

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