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“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند مستوى 7971.14 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند مستوى 7971.14 نقطة
weam.co/610570
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 58.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7971.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 132 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, أميانتيت, الحكير, سابتكو, والخزف السعودي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدريس, التأمين العربية, ساكو, السعودي الفرنسي, والدوائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.26%.

فيما كانت أسهم شركات أميانتيت, الراجحي، الإنماء, الجزيرة, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, أميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 4.94 نقطة ليقفل عند مستوى 3767 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 19 ألف سهم تقاسمتها 69 صفقة.

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