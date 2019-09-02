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التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية

التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية
weam.co/610572
متابعات- الوئام

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية، لافتًا إلى أن جميع الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، أن الغارة التي شنتها مقاتلات التحالف في ذمار استهدفت مخازن طائرات وتمت وفق القانون الدولي، بعدما نقلت ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إلى ذمار.

وأوضح “المالكي”، أن هناك قوات سعودية وصلت إلى شبوة وبدأت العمل مع الشرعية على خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة بالعتاد في كتاف.

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