“مدني الطائف” يعثر على الرجل مفقود غدير البنات

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ظهر اليوم الإثنين، العثور على مفقود غدير البنات عن طريق فرق الإنقاذ التابعة لـ”مدني الطائف”.

وجاء توضيح الدفاع المدني على لسان المتحدث الرسمي بالمنطقة العقيد سعيد سرحان الغامدي، موضحًا أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي بمشاركة مباشرة من فريق “ساعد” التطوعي، وحضور فرقتي السلام، وواركان التطوعية، تمكنت ظهر اليوم الإثنين، من العثور على مفقود غدير البنات بعد عمليات بحث دامت خمس ساعات تقريبًا.

وأضاف أن فرق الإنقاذ المائي مع الفرق التطوعية المساندة للدفاع المدني عملت في ظروف انعدام الرؤية داخل مياه الغدير، بالإضافة إلى كون الأرض طينية شكّل لهم صعوبة في البحث وخطورة أثناء الغوص في أعماق الغدير بعمق تجاوز مترين.

وتابع: “فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الرجل بعد أن عثرت مساء أمس على سيدة بعد أن فارقا الحياة”، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وأشار “الغامدي”، إلى أنه مع انتهاء أعمال البحث في مسرح حادث الإنقاذ تم تسليم جثماني السيدة والرجل للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف كونها الجهة المختصة بذلك.

وأهاب “الغامدي”، بجميع المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة في عمليات الإنقاذ وإبلاغ مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة على الرقم 911 لأي حالة طارئة لتقوم بتحريك الفرق المعنية والمناط بها أعمال الإنقاذ حفاظًا على سلامة الجميع.