“كفى” تشيد بالشكل الجديد لعلب السجائر

جدة- الوئام- هاني الثبيتي

أشاد مدير عام جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لتغيير شكل علب السجائر بما يتناسب مع خطورتها على الإنسان.

وبيّن “الشيخ”، أن هذه السجائر والتي تفتك سنويًا بأكثر من 22 ألف شخص في هذا الوطن الغالي حسب تصريح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تستحق أن تفرض عليها القيود، مشيدًا بالضريبة الانتقائية التي خفضت إلى حد كبير عدد متعاطي السجائر ومستهلكيها من كلا الجنسين وفق الإحصائيات الأخيرة.

وظهر الشكل الجديد لعلب السجائر مغلفًا باللون الأسود ومكتوب عليه بالخط العريض (التدخين يسبب سرطان الحنجرة) فيما يتذيل الكتابة شريط أصفر مكتوب فيه (للإقلاع عن التدخين اتصل على الرقم 937) وهو الرقم الذي خصصته وزارة الصحة لعلاج الحالات التي ترغب العلاج.