مرة أخرى.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

طرابلس - الوئام

أعلن الجيش الليبي، الأحد، أن القوات أسقطت طائرة مسيرة تركية بمحور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن، السبت، سلسلة ضربات جوية جديدة ضد أهداف ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في مدينة غريان الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بعد هدوء نسبي ساد المدينة، طوال اليومين الماضيين.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، إن غارات جوّية نفذها سلاح الجوّ، السبت، قصف بها تمركزات الميليشيات التابعة لما يعرف بـ”قوة حماية غريان” الموالية لحكومة الوفاق، وقتلت مسلّحين اثنين من هذه المجموعة، إلى جانب تدمير عدد من الآليات.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الليبي إسقاط طائرات تركية مسيرة منذ بدء عملية تحرير طرابلس من المليشيات.

ومنذ مطلع الأسبوع الحالي، تحولت مدينة غريان إلى هدف عسكري لقوات الجيش الليبي، في إطار خطّة تستهدف إعادة السيطرة على هذه المدينة وتحريرها من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية الموالية لقوات حكومة الوفاق.

وأعلن الجيش أنه حقق تقدمات ميدانية هامة نحو وسط غريان، هذه المدينة الاستراتيجية جغرافياً، حيث تربط بين الغرب والجنوب الليبي وتفتح الطريق للوصول إلى العاصمة طرابلس، التي لا تبعد عنها سوى 100 كلم، وكذلك عسكريا، حيث تضمّ مهبطا للطائرات العمودية، يمكن من خلاله قيادة العمليات العسكرية الجويّة والتحكم في سماء غرب ليبيا.