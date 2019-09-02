السعودية وزامبيا تبحثان عددا من القضايا المشتركة

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، ووزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي، الذي يزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله بن عبدالرحمن العويفير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي.