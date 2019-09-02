التعليقات: 0

“الأمر بالمعروف” بالرياض يبدأ خطته الميدانية تزامنا مع بداية العام الدراسي

“الأمر بالمعروف” بالرياض يبدأ خطته الميدانية تزامنا مع بداية العام الدراسي
weam.co/610613
بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تطبيق خطته الميدانية بجولات على المدارس والمجمعات التعليمية تزامناً مع بدء العام الدراسي لهذا العام 1441.
وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أنه بناء على توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند تم إعداد خطة العمل المنظمة لسير العمل الميداني والتوعوي تزامناً مع بداية العام الدراسي لإبراز الحضور الميداني في الصباح الباكر وعند انصراف الطلاب والطالبات بالتعاون مع الجهات المعنية؛
كما تتضمن الخطة أهمية التأكيد على توعية المجتمع بكافة شرائحه وذلك من خلال ما يتم توزيعه من مواد توعوية وبذل النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

روابط ذات صلة

بالصور.. “وقت اللياقة” في موسم السودة يجذب الزوار

بالصور.. “وقت اللياقة” في موسم السودة يجذب الزوار

القبض على عصابة احتجزت هنديا في الرياض وطلبت فدية ضخمة من أسرته

القبض على عصابة احتجزت هنديا في الرياض وطلبت فدية ضخمة من أسرته

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في المدينة والباحة وجازان

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في المدينة والباحة وجازان

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة خلال 3 أسابيع

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة خلال 3 أسابيع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>