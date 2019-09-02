“الأمر بالمعروف” بالرياض يبدأ خطته الميدانية تزامنا مع بداية العام الدراسي

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تطبيق خطته الميدانية بجولات على المدارس والمجمعات التعليمية تزامناً مع بدء العام الدراسي لهذا العام 1441.

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أنه بناء على توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند تم إعداد خطة العمل المنظمة لسير العمل الميداني والتوعوي تزامناً مع بداية العام الدراسي لإبراز الحضور الميداني في الصباح الباكر وعند انصراف الطلاب والطالبات بالتعاون مع الجهات المعنية؛

كما تتضمن الخطة أهمية التأكيد على توعية المجتمع بكافة شرائحه وذلك من خلال ما يتم توزيعه من مواد توعوية وبذل النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.