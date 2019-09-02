التعليقات: 0

الإعلامية الكويتية فجر السعيد تكشف تفاصيل حالتها الصحية: أزمة صعبة

الإعلامية الكويتية فجر السعيد تكشف تفاصيل حالتها الصحية: أزمة صعبة
weam.co/610629
متابعات - الوئام

في أول ظهور بعد مرورها بحالة صحية سيئة سافرت على إثرها إلى الخارج لتلقي العلاج، قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إنها في طريقها للتماثل إلى الشفاء رغم صعوبة الحالة التي مرت بها ووصلت لحد الغيبوبة.

وقالت فجر السعيد، في تصريح لقناة «سكوب» الاثنين، إن حالتها تحتاج إلى نحو شهرين لاجتياز مرحلة إعادة التأهيل الصحي لتستعيد القدرة على السير والحركة بشكل طبيعي.

وأعربت السعيد عن سعادتها لما اكتشفته من حب الناس الذي اعتبرته نعمة إلهية وفرصة لترى في حياتها نتيجة ما زرعته، كما أكدت على راحة ضميرها كونها لم تقل يوما إلا ما يتفق مع قناعتها.

روابط ذات صلة

أحلام تكشف سبب حالة فجر السعيد الحرجة: تسمم حاد في الدم

أحلام تكشف سبب حالة فجر السعيد الحرجة: تسمم حاد في الدم

خطأ طبي يدخل الإعلامية فجر السعيد العناية المركزة

خطأ طبي يدخل الإعلامية فجر السعيد العناية المركزة

الإعلامية فجر السعيد تظهر على قناة إسرائيلية وتدعو للسلام مع الإسرائيليين

الإعلامية فجر السعيد تظهر على قناة إسرائيلية وتدعو للسلام مع الإسرائيليين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>