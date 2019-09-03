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مصحوبة برياح نشطة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة
weam.co/610646
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان،الشرقية ، الرياض،نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسطة الموج .

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