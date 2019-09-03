الداخلية الأفغانية: 16 قتيلاً و119 جريحاً حصيلة ضحايا انفجار كابول

كابول (افغانستان) - الوئام:

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء أن الانفجار الذي وقع بشاحنة مفخخة في العاصمة كابول مساء الاثنين، أسفر عن مقتل 16 شخصا وجرح 119 آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ، نصرت رحيمي، إن الهجوم استهدف مجمع “القرية الخضراء”، وهي منطقة سكنية للمواطنين الأجانب والمكاتب الأجنبية، حسب قناة “طلوع نيوز” المحلية.

وأوضح أن النيران اشتعلت بمحطة للتزود بالوقود جراء الانفجار.

وقال إن خمسة مهاجمين تورطوا في ذلك الهجوم.

وأشار إلى أن الشرطة أنقذت 400 مواطن أجنبي على الأقل في المنطقة.وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجار أزال “عقبات” ثم أعقبه دخول عدد من المقاتلين إلى المجمع لمهاجمة “باقي الأعداء”.

ويذكر أن هذا الهجوم هو الـ18 الذي يقع في كابول منذ بداية العام. وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 193 قتيلا و897 جريحا على الأقل.