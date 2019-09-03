إسبانيا تنقذ قرابة 200 مهاجر في البحر المتوسط

مدريد- الوئام:

قال خفر السواحل الإسباني إنه تم إنقاذ قرابة 200 شخص بينما كانوا يحاولون القيام برحلة العبور الخطرة من شمال أفريقيا إلى إسبانيا يوم امس الاثنين.

وقالت خدمات الإنقاذ الإسبانية إنه جرى إنقاذ 73 شخصا كانوا على متن ثلاثة قوارب في مضيق جبل طارق. كما تم إنقاذ 110 أشخاص من خمسة قوارب في بحر البوران، سيتم نقل غالبيتهم العظمى إلى ميناء ملقة.

وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا هذا العام بلغ بحلول منتصف أغسطس آب أكثر بقليل من 18

ألفا، بانخفاض نسبته 39 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بحرا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي انخفض من أكثر من مليون في عام 2015 إلى حوالي 141500 في العام الماضي، بينما تشير تقديرات إلى أن قرابة 15 ألفا لقوا حتفهم أو فقدوا في الرحلة البحرية الخطرة.