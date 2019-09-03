التعليقات: 0

انقطاع في النفس أثناء النوم

إستخراج قطعه حديدية من أنف مريضة بالمجاردة

إستخراج قطعه حديدية من أنف مريضة بالمجاردة
weam.co/610663
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

قام فريق طبي بمستشفى المجاردة العام بقيادة الدكتور/علي عبدالله الشهري استشاري جراحة الانف والاذن والحنجرة ومساعديه بالعيادة من إستخراج قطعه حديدية لمريضة تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، كانت تعاني من ضيق في مجرى التنفس مع اختناقات وانقطاع في النفس أثناء النوم.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإنه وعند فحص البلعوم الأنفي بالمنظار “المرن” تبين وجود تضخم في الناميات مع اشتباه بوجود جسم غريب استدعى الى تدخل جراحي لإنتشاله من أنف المريضة ،وقد غادرت المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

ومن جانبه أشاد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام الأستاذ حسن بن ناصر السلومي بجهود الطاقم الطبي المتابع لحالة المريضة.

روابط ذات صلة

الصحة: وزن الحقيبة المدرسية يجب أن يكون أقل من 10 % من وزن جسم الطالب

الصحة: وزن الحقيبة المدرسية يجب أن يكون أقل من 10 % من وزن جسم الطالب

بعد اعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الالكترونية.. وزارة الصحة تحاصرها

بعد اعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الالكترونية.. وزارة الصحة تحاصرها

سعودية تنجب 5 توائم في الأحساء

سعودية تنجب 5 توائم في الأحساء

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>