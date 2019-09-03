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ثلاث دول أخبرتنا بعدم وجود سبب للرد

مسؤول إسرائيلي: نصر الله طلب وقفاً فورياً لإطلاق النار

مسؤول إسرائيلي: نصر الله طلب وقفاً فورياً لإطلاق النار
weam.co/610666
تل أبيب - الوئام

قال مسؤول أمني إسرائيلي، أمس الإثنين، إن أمين عام ميليشيات حزب الله حسن نصر الله طالب بوقف فوري لإطلاق النار، الأحد، إثر الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في سوريا ولبنان.

وقال المصدر لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن مناوشات الأحد الماضي، بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، انتهت بسرعة، بعد أن اتصل نصر الله مع وسطاء، بينهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ومسؤولون من فرنسا ومصر والولايات المتحدة، لوقف القتال.

وقصف الجيش الإسرائيلي بأكثر من 100 قذيفة مدفعية مواقع لحزب الله، الأحد، بعد أن أطلق عناصر حزب الله عدة قذائف على قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال.

وقال المسؤول الأمني للصحيفة: “تلقينا رسالة من ثلاث دول أخبرتنا بأنه ما من سبب للرد”.

وأضاف “تواصلوا معنا. كان من الواضح لنا أن من وجهة نظر نصر الله المهم إنهاء القتال، لأنه أراد وضع حد لذلك دون المساس بكرامته. خلاصة القول، إن حزب الله أرسل لنا رسالة يطالبنا من خلالها بوقف القصف”.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس الاثنين على تبادل إطلاق النار، قائلاً إن “الرجل الموجود في المخبأ في بيروت يعرف جيداً سبب وجوده في المخبأ”، في إشارة واضحة إلى نصر الله.

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