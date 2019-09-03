الإعدام يهدد وزيري إعلام سابقين بفيتنام

هانوي – الوئام

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن وزيري إعلام سابقين في البلاد اتهما بالفساد، وهو اتهام يقتضي عقوبة الإعدام.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن نجوين باك سون، الذي شغل منصب وزير الإعلام في الفترة 2016-2011، وجهت إليه تهمة “انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام رأس المال الاستثماري العام” و “قبول رشى”.

واتُهم ترونج مينه توان، الذي عمل في البداية نائبا لسون ثم حل محله حتى يوليو (تموز) الماضي، بارتكاب نفس الجرائم.

واعترف سون بتلقي ثلاثة ملايين دولار رشوة، كعمولة لتسهيل صفقة تم إلغاؤها حاليا، واستحوذت فيها شركة الهواتف المحمولة “موبيفون” على 95% من أسهم شركة “إيه في جي” للبث التلفزيوني المدفوع.

ووافق سون، في ذلك الوقت أثناء عمله وزيرا الإعلام، على الاستحواذ دون الحصول على موافقة من مكتب رئيس الوزراء.

كما اعترف توان، الذي وقع على لقرار كنائب لوزير الإعلام، بتلقي رشوة قيمتها 200 ألف دولار من نهات فو، الرئيس السابق لشركة “إيه في جي”.