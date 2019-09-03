مسملو ألمانيا يحذرون من اليمين المتطرف

أوسنابروك – الوئام

حذر المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا من وصف ناخبي حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي بأنهم مواطنون قلقون.

وقال رئيس المجلس، أيمن مازيك، في تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: “لا ينبغي لنا أن نستمر في خداع أنفسنا بأن هؤلاء الناخبين محتجون أو مجرد ساذجين.. أعتقد أنهم يعلمون أنهم يدعمون بأصواتهم اليمينيين المتطرفين في الدخول إلى البرلمانات”.

ووصف مازيك مواقف الحزب على المستوى الاتحادي وفي ولاية سكسونيا أيضا بأنها معادية للدستور، وقال: “يتعين على حزب البديل من أجل ألمانيا، وليس المسلمين في ألمانيا، أن يعلن اعترافه بالديمقراطية”، مضيفا أنه عندما يضم الحزب في صفوفه متعصبين ويدعي أن الإسلام أيديولوجية وليس دينا، فإن هذا يتعارض مع الدستور، وقال: “هذا ليس فقط موقفا معاديا للأديان، بل أيضا معاديا للدستور”، مضيفا أنه يرى في ذلك تجريدا لحقه في تقرير المصير.

يشار إلى أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” احتل المرتبة الثانية كثاني أقوى حزب في الانتخابات المحلية التي جرت في ولايتي سكسونيا وبراندنبورج أول أمس الأحد.