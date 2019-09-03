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زعيمان في عائلة واحدة أشبه بخلطة من المتفجرات

طلاق أجمل نائبة روسية من زوجها السياسي

طلاق أجمل نائبة روسية من زوجها السياسي
weam.co/610689
موسكو - الوئام

أعلن الرئيس السابق لمكتب مفوض حقوق الإنسان، إيفان سولوفيوف، الانفصال عن زوجته، نائبة الدوما (مجلس النواب) الروسي، ناتاليا بوكلونسكايا.

وقال زوج بوكلونسكايا: زعيمان في عائلة واحدة كالخلطة من المتفجرات لا أمل لها في الاستقرار، أحدنا جميل والآخر جميل جدا، وأحدنا ذكي والآخر ذكي جدا، وأحدنا إرادته قوية والآخر إرادته قوية جدا، وأضاف، بالطبع الوصف الأعلى ينطبق على السيدة.

ولم تعلق بوكلونسكايا على طلاقها بهدف الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.

وأشار سولوفيوف: تأتي البراجماتية والعقلانية والمهنية، وحتى الرغبة في خيانة كل شيء بسهولة، وخاصة نفسك، في طليعة كل من الحياة السياسية والعائلية.

وتزوجت بوكلونسكايا، التي يعتبرها الكثيرون “أجمل نائبة روسية”، من سولوفيوف في أغسطس (آب) 2018، في حفل اقتصر على العائلة والأصدقاء والمقربين، في شبه جزيرة القرم.

وقبل أيام قليلة من الإعلان عن الطلاق بين الزوجين السياسيين، قالت بوكلونسكايا إن حياتها الشخصية مرت بتغييرات جذرية، وأكدت أنها لا تعتبر أنه من الضروري إبلاغ تفاصيل حياتها الخاصة بشكل علني.

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