أسعار النفط تنزل مع اتجاه أنظار السوق للحرب التجارية

سنغافورة- الوئام:

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ تلقي الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الأسواق، كما تُضاف بيانات ضعيفة من كوريا الجنوبية إلى مخاوف بشأن الأسواق الناشئة وارتفاع في إنتاج أوبك.

وتراجع الخام الأمريكي 26 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 54.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. بينما نزل خام القياس العالمي برنت ستة سنتات إلى 58.60 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على بضائع صينية متنوعة وبدأت الصين فرض رسوم جمركية جديدة على قائمة مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار، مما يعمق الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطرفين لا يزالان يعتزمان اللقاء في وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الثلاثاء أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بأقل من المتوقع في الربع الثاني، إذ تمت

مراجعة الصادرات بالخفض في ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني الذي طال أمده.

ويلقي تحرك الأرجنتين أمس الأحد لفرض قيود على رؤوس الأموال الضوء أيضا على مخاطر في الأسواق الناشئة.

وارتفع إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أغسطس آب لأول مرة هذا العام، إذ طغت زيادة في إمدادات العراق

ونيجيريا على كبح السعودية، أكبر منتج في المنظمة، لإنتاجها وفاقد في الإمدادات نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران.