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تدعم لبنان في الدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل
weam.co/610704
الكويت - الوئام

نشرت صحيفة “الرأي” الكويتية، اليوم الثلاثاء، الموقف الرسمي للكويت من هجوم حزب الله اللبناني الأخير على إسرائيل.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي إدانته واستنكاره للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرا.

وأعرب المجلس، في بيان له بحسب “الرأي” الكويتية، “عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرا”.

وأضاف البيان “أكد المجلس وقوف الكويت إلى جانب دولة لبنان الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها”.

يذكر أن “حزب الله” اللبناني والجيش الإسرائيلي تبادلا إطلاق الصواريخ على المناطق الحدودية بين البلدين، عقب أسبوع من التوتر شهدته المنطقة، بعد استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة ما وصفته إسرائيل بأنه “هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية العاصمة بيروت”، وتعهد الحزب بالرد.

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