الاحتلال الإسرائيلي يقتل 12 فلسطينيًا و يعتقل 450 ويهدم 25 منزلًا

رام الله - الوئام:

رصد تقرير توثيقي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيًا و 450 أسيرًا وهدم 25 منزلًا الشهر الماضي.

وقال مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير الفلسطينية إن 12 شهيدًا بينهم طفل قُتلوا برصاص جيش الاحتلال بقطاع غزة والضفة الغربية خلال شهر أغسطس من العام 2019.

فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي خلال الشهر الماضي نحو 450 مواطنًا فلسطينيًا في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وتمارس سياسات عقابية قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 5500 أسير، بينهم 220 طفلًا، و 43 امرأة يعيشون ظروفًا صعبة داخل سجون الاحتلال، ومحرومون من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي.

بينما أصيب 630 مواطنًا فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال، من بينهم 500 مواطن فلسطيني بقطاع غزة خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية، إضافة إلى إصابة وجرح نحو 130 مواطنًا فلسطينيًا بالضفة الغربية بما فيها القدس، خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية والاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، وبناء الجدار العازل.

كما هدم واستولى المحتل خلال أغسطس الماضي على 25 منزلًا ومنشأة بالضفة الغربية بما فيها القدس، شملت هدم 8 منازل، و17 منشأة، من بينها: هدم منزلين بشكل ذاتي في بلدتي سلوان والعيسوية داخل مدينة القدس المحتلة، حيث قام أصحابها بهدمها ذاتيًا تجنبًا لدفع غرامات مالية باهظة، وتركزت عمليات الهدم بمحافظات القدس، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، والأغوار الشمالية.

وأشار التقرير إلى مصادقة المحتل الإسرائيلي بشكل نهائي خلال الشهر الماضي على خطط بناء 838 وحدة استيطانية، إضافة إلى الموافقة على إيداع خطة لبناء 1466 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وإضفاء صفة الشرعية على أربع بؤر استيطانية عشوائية.