الذهب ينخفض مع صعود الدولار

وكالات – الوئام

انخفضت أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية، أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1528 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2013 الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1554.56 دولار.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1535.9 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة لأعلى مستوى فيما يزيد على عامين. ويتسبب صعود الدولار في ارتفاع تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تأثرت الأسهم الآسيوية سلبا اليوم بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب بأكثر من 100 دولار في أغسطس (آب) بسبب الحرب التجارية ومخاوف بشأن تراجع اقتصادي عالمي، وعوائد سلبية لأدوات الدين في أنحاء العالم، وآمال بخفض بنوك مركزية لأسعار الفائدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.47 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 929.48 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1536.94 دولار.