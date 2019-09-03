التعليقات: 0

إسطنبول – الوئام

الحزب الحاكم في تركيا يسعى لفصل داود أوغلو

الحزب الحاكم في تركيا يسعى لفصل داود أوغلو
weam.co/610718

قررت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بالإجماع، إحالة أربعة أعضاء من الحزب إلى اللجنة التأديبية، مرفقا بطلب لفصلهم نهائيا من الحزب، من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال

اجتماع عقدته اللجنة في وقت متأخر، أمس الاثنين، برئاسة زعيم الحزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأحالت اللجنة كلا من داود أوغلو وسلجوق أوزداغ وأيهان سفر أوستون وعبد الله باشجي إلى اللجنة التأديبية، وأرفقت إجراء الإحالة بطلب الفصل النهائي من الحزب.

وتعتزم اللجنة التنفيذية إحالة الرئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة وإسطنبول إلى اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي.

كان داود أوغلو قد أطلق في الآونة الأخيرة انتقادات ضد سياسات الحزب الحاكم.

روابط ذات صلة

أردوغان يستغل الغضب الشعبي لمقتل سيدة ويعود لأحاديث “الإعدام”

أردوغان يستغل الغضب الشعبي لمقتل سيدة ويعود لأحاديث “الإعدام”

أردوغان يعد نظامًا انتخابيًا جديدًا للقضاء على المعارضة

أردوغان يعد نظامًا انتخابيًا جديدًا للقضاء على المعارضة

داوود أوغلو لـ”النظام التركي”: لو فتحت دفاتر الإرهاب لن تستطيعوا النظر في وجوه الشعب

داوود أوغلو لـ”النظام التركي”: لو فتحت دفاتر الإرهاب لن تستطيعوا النظر في وجوه الشعب

لجنة محامي “مذبحة أنقرة” تطالب داود أوغلو بالكشف عن كل ما يعرفه

لجنة محامي “مذبحة أنقرة” تطالب داود أوغلو بالكشف عن كل ما يعرفه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>