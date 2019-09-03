الحزب الحاكم في تركيا يسعى لفصل داود أوغلو

قررت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بالإجماع، إحالة أربعة أعضاء من الحزب إلى اللجنة التأديبية، مرفقا بطلب لفصلهم نهائيا من الحزب، من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال

اجتماع عقدته اللجنة في وقت متأخر، أمس الاثنين، برئاسة زعيم الحزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأحالت اللجنة كلا من داود أوغلو وسلجوق أوزداغ وأيهان سفر أوستون وعبد الله باشجي إلى اللجنة التأديبية، وأرفقت إجراء الإحالة بطلب الفصل النهائي من الحزب.

وتعتزم اللجنة التنفيذية إحالة الرئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة وإسطنبول إلى اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي.

كان داود أوغلو قد أطلق في الآونة الأخيرة انتقادات ضد سياسات الحزب الحاكم.