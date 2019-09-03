التعليقات: 0

وكالات - الوئام

‏ رحيل مترجمة معاني القرآن فاليريا بوروخوفا

‏ رحيل مترجمة معاني القرآن فاليريا بوروخوفا
weam.co/610724

رحلت عن عالمنا فاليريا (إيمان) بوروخوفا، صاحبة الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم إلى الروسية، عن عمر يناهز 76 عاما.

ونشر ابنها خالد الرشد نعيا على موقع “فيسبوك” من خلال تدوينة قال فيها “الوالدة في ذمة الله”.

وفاليريا (إيمان) بوخوروفا هي مترجمة فورية وتحريرية عن اللغة الإنجليزية، إلى جانب دورها البارز في شؤون المسلمين بروسيا وآسيا الوسطى.

تزوجت من الدكتور محمد سعيد الرشد، الداعية الإسلامي في روسيا وآسيا الوسطى، واعتنقت الإسلام على يديه.

وتمكنت بوخوروفا بقلمها المبدع من سطر أول ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم باللغة الروسية و”بقلم مسلم”، لتصبح ترجمتها الأدق والأجمل بشهادة جميع الإدارات الدينية في روسيا وآسيا الوسطى.

توّجت تلك الترجمة بموافقة الأزهر الشريف على طباعتها ونشرها عام 1997، بعد مراجعة استمرت عدة سنوات، لتحظى لاحقا باعتراف الأدباء الروس بأنها من أبلغ ما كتب باللغة الروسية في أواخر القرن العشرين.

ومنحت الراحلة عضوية اتحاد الكتاب الروس وعضوية عدة أكاديميات أدبية وعلمية في روسيا ودول آسيا الوسطى الإسلامية بحسب روسيا اليوم.

وأطلقت إيمان بوخوروفا اسم “خالد” على ابنها، خالد الرشد، تيمنا بالصحابي والقائد العسكري المسلم خالد بن الوليد.

روابط ذات صلة

الأزهر الشريف يدين الحادث الإرهابي على محطتي ضخ البترول في السعودية

الأزهر الشريف يدين الحادث الإرهابي على محطتي ضخ البترول في السعودية

داعية أزهري يثير الجدل: جواز الإفطار لأي مصري يقل راتبه عن 500 دولار

داعية أزهري يثير الجدل: جواز الإفطار لأي مصري يقل راتبه عن 500 دولار

«الأزهر» ينتفض لدم الأقباط بمؤتمر دولي للتعايش الإسلامي المسيحي

«الأزهر» ينتفض لدم الأقباط بمؤتمر دولي للتعايش الإسلامي المسيحي

الأزهر الشريف يدعو المسلمين لقتل وصلب وتقطيع أيدي وأرجل ارهابيي «داعش»

الأزهر الشريف يدعو المسلمين لقتل وصلب وتقطيع أيدي وأرجل ارهابيي «داعش»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>