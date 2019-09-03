التعليقات: 0

مكة - الوئام

لجنة الحج المركزية تناقش الاستعدادات لموسم حج 1441

لجنة الحج المركزية تناقش الاستعدادات لموسم حج 1441
weam.co/610734

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، على ضرورة التحضير المبكر لموسم حج العام الحالي 1441هــ.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة الاستعدادات لموسم حج 1441هـــ.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على توجيهاتهم الدائمة بتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن، وتأمين رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم للمملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، والتي كان لها بعد توفيق الله ما تحقق من نجاح موسم حج العام الماضي.

وثمّن جهود كافة القطاعات خلال موسم الحج، مهنئاً الجميع بما تحقق من نجاحات، ومؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الاستعداد المبكر وتضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والتخطيط لموسم حج العام الحالي، وتعزيز الايجابيات التي تحققت في حج العام الماضي، والعمل على تطوير منظومة العمل وتلافي الملاحظات التي تم رصدها ميدانياً خلال الموسم.

واستعرض الأمير خالد الفيصل، خلال الاجتماع، أعداد الحجاج المغادرين حيث بلغ عددهم حتى اليوم أكثر من مليون وأربعمائة ألف حاج، فيما تبقى في مكة المكرمة والمدينة المنورة قرابة 453 ألف حاج.

وتطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

روابط ذات صلة

مغادرة مليون و316 ألف حاج بعد أداء المناسك

مغادرة مليون و316 ألف حاج بعد أداء المناسك

‎أمير مكة يكرم طيران ناس لرعاية معرض الحج والعمرة عام 2019

‎أمير مكة يكرم طيران ناس لرعاية معرض الحج والعمرة عام 2019

وصول 448.119 حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول 448.119 حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول 401,200 حاج إلى المدينة المنورة

وصول 401,200 حاج إلى المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>