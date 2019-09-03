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الخرطوم - الوئام

المجلس السيادي: الإعلان عن الحكومة السودانية خلال 48 ساعة

المجلس السيادي: الإعلان عن الحكومة السودانية خلال 48 ساعة
weam.co/610735

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.

وقال الفكي، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السيادة الانتقالي بحضور رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن الحضور استمعوا إلى شرح من حمدوك حول أسباب تأخير التشكيل الحكومي، والصعوبات التي تواجه المهمة في بعض الوزارات.

وأضاف: “حمدوك يرغب في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي شاركت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري”، مشيرا إلى أن المجلس السيادي تفهم أسباب التأخير ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء.

وتابع أن المجلس سيعقد اجتماعا الأربعاء بحضور رئيس الوزراء، في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.

وكان الاجتماع قد بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية.

وأكد الاجتماع على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، ولارتباط قضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسبما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

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