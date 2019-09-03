مفاوضات عراقية-كويتية حول خلاف بشأن الحدود البحرية بين البلدين

وكالات- الوئام

صرح المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تجري مفاوضات مع الكويت حول التفسير القانوني في مسألة تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين.

وقال “الصحاف”، في بيان صحفي: “هناك اختلاف قانونيّ مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه “مِنصّة” والجانب الكويتيّ يُسمّيه “جزيرة” بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة”.

وأضاف: “هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ ممّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع لبيان التفسير القانونيّ للحالة”.

وذكر “الصحاف”: “نحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا”.