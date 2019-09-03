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استمرار وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي العاجل إلى السودان

استمرار وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي العاجل إلى السودان
weam.co/610756
واس- الوئام

توالى وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي العاجل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى الأشقاء في السودان الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في أضرار بالغة بالممتلكات، حيث وصلت ضمن الجسر الجوي اليوم طائرة إغاثية تحمل مساعداتٍ غذائيةً وإيوائية لتقديمها للمتضررين، ويرافقها فريق مختص من المركز للإشراف على عمليات التوزيع، ليصل إجمالي المساعدات إلى 227 طنًا.

وعبَّرَ مسؤولون سودانيون في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مساعدة المتضررين من السيول والأمطار التي ضربت مناطقَ سودانية، وقالوا : إن هذا الجسر الجوي يجد الإشادة من الشعب السوداني كافة ويجسد العلاقات الأزلية بين البلدين.

وأضاف المسؤولون، أن هذه المساعداتِ تؤكد الدور الإنساني للمملكة في مد يد العون للمحتاجين وإغاثة الملهوف وَفْق ما تقضيه شريعة الإسلام الغراء، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان ويجزي خادم الحرمين الشريفين الجزاء الأمثل وأن يخفف عن أبناء الشعب السوداني هذه الجائحة.

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