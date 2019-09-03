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الأمم المتحدة: خروج بريطانيا دون اتفاق سيقلص صادراتها 16 مليار دولار

الأمم المتحدة: خروج بريطانيا دون اتفاق سيقلص صادراتها 16 مليار دولار
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وكالات- الوئام

قال تقرير من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الثلاثاء، إن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة ستكلف بريطانيا فاقد صادرات لا يقل عن 16 مليار دولار، ومن المرجح أن يكلف أكثر بكثير عند حساب الآثار غير المباشرة.

وقال التقرير: “دراسة الأونكتاد تشير إلى أن خروجا بريطانيا دون اتفاق سيسفر عن خسائر للصادرات البريطانية لا تقل عن 16 مليار دولار، بما يعادل فقد نحو سبعة بالمئة من إجمالي صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “هذه الخسائر ستزداد بدرجة أكبر بكثير بسبب إجراءات غير الرسوم والقيود الحدودية والتعطل المترتب على ذلك لشبكات الإنتاج القائمة بين بريطانيا والاتحادالأوروبي”.

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