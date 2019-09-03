التعليقات: 0

الجيش اليمني يسقط طائرة “حوثية” بدون طيار ويشن هجومًا على الميليشيا بمديرية حرض

الجيش اليمني يسقط طائرة “حوثية” بدون طيار ويشن هجومًا على الميليشيا بمديرية حرض
weam.co/610780
واس- الوئام

أسقط الجيش الوطني اليمني، طائرة بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في قرية مكتظة بالسكان بمديرية حرض في محافظة حجة شمال اليمن.

وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن الطائرة كانت ذات مهام انتحارية استهدفت قرية آهلة بالسكان في حرض الليلة الماضية, إلا أن الجيش اليمني تمكن من اعتراضها وتفجيرها في الجو لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الطائرة هي السادسة التي يعترضها الجيش الوطني اليمني في سماء المناطق المحررة بمحافظة حجة منذ مطلع العام الجاري.

وفي ذات السياق واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، عملياتها العسكرية في مديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية، لليوم الرابع على التوالي.

وبين مصدر عسكري آخر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني اليمني نفذ هجومًا ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة محاور، تمكن خلالها من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض.

وأضاف أن الجيش الوطني يواصل حصار الميليشيات الانقلابية في مدينة حرض، تمهيدًا لتحريرها، مشيرًا إلى أن قوات الجيش اليمني تعمل حاليًا على تأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة والمناطق المحيطة بمدينة حرض، خلال معارك حاسمة ألحقت خسائرَ بشريةً وماديةً كبيرةً في صفوف المليشيات.

روابط ذات صلة

“مسام” ينتزع 1,077 لغمًا خلال الأسبوع الخامس من أغسطس

“مسام” ينتزع 1,077 لغمًا خلال الأسبوع الخامس من أغسطس

التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية

التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية

رئيس الوزراء اليمني يؤكد التزام حكومة بلاده بمسار السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم

رئيس الوزراء اليمني يؤكد التزام حكومة بلاده بمسار السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم

المالكي: التحالف قصف “هدف عسكري مشروع” في ذمار وليس سجنا كما ادعت الميليشيات

المالكي: التحالف قصف “هدف عسكري مشروع” في ذمار وليس سجنا كما ادعت الميليشيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>