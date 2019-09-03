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شرطة الرياض: القبض على مواطنين ارتكبا 18 حادثة سطو

شرطة الرياض: القبض على مواطنين ارتكبا 18 حادثة سطو
weam.co/610781
واس- الوئام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على (مواطنين/ كلاهما في العقد الثاني من العمر), لتوفر الدلائل على ارتكابهما ثمانية عشر حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح, ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهما أقرا بما نسب إليهما, وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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