بلومبيرج: خيبة أمل اقتصادية لحكومة أردوغان

واشنطن - الوئام

أفاد تقرير لوكالة بلوبيرج الأمريكية بأن الاقتصاد التركي في عهد الرئيس الأمريكي رجب طيب أردوغان شهد خيبة أمل لم يشهدها من قبل.

وقال التقرير إنه من المرجح أن معدلات النمو على مدار العام بأكمله ستكون أقل من توقعات حكومة حزب العدالة والتنمية.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% معدلة موسمياً عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للبيانات الصادرة أمس، بانخفاض من 1.6% منقحة في الربع الأول وأفضل من متوسط التقدير البالغ 0.4% في استطلاع بلومبيرغ، وبالمقارنة بالعام السابق، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%.

وبينما تتراجع مخاطر حدوث ركود مزدوج، فإن هدف حكومة أردوغان لبلوغ نسبة 2.3% لعام 2019 ربما يكون بعيد المنال. ولكن وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق قال إنه يتوقع أن تحقق تركيا نمواً إيجابياً لهذا العام. ويتحول التركيز بالوقت الحالي إلى التيسير النقدي بعد خفض قياسي من البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة في يوليو.

وقال كوبيلاي أوزتورك، الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك إيه جي: “إنه بالنظر إلى التأخر في آلية التحويل النقدي والافتقار إلى التدفقات الخارجية القوية، لا يزال نمو العام بأكمله مهيئًا للاقتراب من تقديرات الحكومة بفارق ضئيل”، ولكن يبدو أداء الربع الثاني “جاهزاً لتحدي التوقعات بعام من الركود العميق للاقتصاد التركي”.

وتقلص تقدم الليرة بعدما مددت مكاسبها في أعقاب صدور البيانات، إذا سجل تداولها ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ظهر أمس.

كان التباطؤ في النمو الفصلي مدفوعاً بتراجع الاستثمارات في رأس المال الثابت، والذي تقلص بنسبة 7.4% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لتفاصيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مؤسسة “توركستات”. كما ساهم الإنفاق الاستهلاكي، الذي انخفض بنسبة 1.1%، في الانكماش السنوي.

ارتفع الإنفاق الحكومي، الذي يعد في أغلب الأحوال الدافع الكبير لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.3% عن العام السابق بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1%. يرى التقدير المتوسط في استطلاع للاقتصاديين، أجرته بلومبيرغ، أن الاقتصاد يتقلص بنسبة 1.5% في عام 2019، وهو أول انكماش سنوي منذ عام 2009.

وقال أوزتورك “إن التراجع العميق في الاستثمارات الثابتة يشكل مصدر قلق، خاصة بالنظر إلى تداعيات سلبية على جانب العرض من الاقتصاد في السنوات المقبلة”.

قال زياد داود، خبير اقتصادي في الشرق الأوسط، عن حال الاقتصاد التركي: إن هناك “نموا منخفضا ولكنه إيجابي. ونتوقع أن يستمر هذا الشرط هذا العام على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة النمو مع طفرة ائتمانية أخرى”.

خرجت تركيا من أول ركود لها خلال عقد من الزمان في الربع الأول، لكن الاقتصاد كافح للحفاظ على زخمه لأن احتمال فرض عقوبات أميركية زعزعت ثقة المستهلك والشركات. وأدى رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى رفض الهزيمة في السباق الانتخابي على منصب عمدة إسطنبول في مارس إلى تفاقم المشاعر السلبية.

وقام المستثمرون الأجانب، الذين رفضوا المخاطر بسحب أموالهم، كما بدأت الأسر التركية في جمع الدولارات. وفي الوقت نفسه، عانت الليرة من أكبر انخفاض في الأسواق الناشئة في الربع الثاني، مما أفسح المجال أمام انخفاض كبير لاحتياطيات البنك المركزي المحدودة.

واستقرت الليرة منذ ذلك الحين وبدأ صانعو السياسة في تسهيل الوصول إلى السيولة، حيث قام محافظ البنك المركزي مراد أويسال بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 425 نقطة أساس في يوليو، مما أدى إلى تراجع بعض القيود النقدية التي تم إعدادها لدعم العملة.

يحوم التوسع الائتماني، على أساس سنوي وفقاً لما تم تعديله لمواكبة تقلبات العملات الأجنبية، في نطاق أقل من 5% بعدما لامس لفترة وجيزة نسبة 20% في أبريل. يأتي ذلك على الرغم من انخفاض معدلات القروض بالليرة بأكثر من 10 نقاط مئوية إلى جانب إقرار تدابير حكومية مصممة لدعم الإقراض. وفي الوقت نفسه، تحوم ثقة المستهلك بالقرب من أدنى مستوى في 5 سنوات، وتشير المؤشرات الرئيسية مثل الإنتاج الصناعي إلى مزيد من الفشل.

وقال إركين إيسيك، كبير الاقتصاديين في كيو إن بي فينانس بنك: ربما تتمكن تركيا من إنهاء هذا العام بنمو صفري، على الرغم من أن أحدث البيانات تشير إلى إمكانية حدوث انتعاش أقوى قليلاً.

وأضاف إيسيك قائلا: “إن هناك فوائد من أحدث القرارات السياسية لدعم نمو القروض وتوفير ظروف ميسرة للسيولة العالمية”.