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التعليم تشدد على التقيد بمواعيد الدوام الرسمي.. وتحذر المقصرين

التعليم تشدد على التقيد بمواعيد الدوام الرسمي.. وتحذر المقصرين
weam.co/610787
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

شددت وزارة التعليم على جميع موظفيها بالتقيد بمواعيد الدوام الرسمي والمعلمين والمعلمات من بداية اليوم الدراسي حتى نهايته.

وأكدت الوزارة على جميع المسؤولين الرفع بأسماء الموظفين المقصرين في الالتزام بأوقات الدوام الرسمي لإدارات المتابعة المعنية لإكمال ما يلزم نظاميا.

وأوضحت أنه على المسؤولين متابعة العمل والتأكد من انتظام العملية التعليمية وجاهزية جميع المدارس وتزويد الإدارة العامة للمتابعة بتقرير إجمالي يتضمن إحصائيات بمدى جاهزية المدارس، ونسبة التقيد بالدوام الرسمي لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس بالإدارة.

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