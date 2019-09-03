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التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من عمران باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من عمران باتجاه السعودية
weam.co/610793
الوئام - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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