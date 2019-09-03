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وزير الداخلية يدشن حزمة خدمات إلكترونية جديدة تقدمها المديرية العامة للجوازات

وزير الداخلية يدشن حزمة خدمات إلكترونية جديدة تقدمها المديرية العامة للجوازات
weam.co/610820
الوئام - واس

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة الثلاثاء، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، التي اشتملت على خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة “أبشر أفراد”، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات، وخدمة “إشارة” الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية.

واستمع وزير الداخلية خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وحضر التدشين، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

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