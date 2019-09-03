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رئيس يعثر على كاميرا تجسس داخل غرفة اجتماعات في قصره

رئيس يعثر على كاميرا تجسس داخل غرفة اجتماعات في قصره
weam.co/610822
الوئام - متابعات

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور العثور على كاميرا صغيرة للتجسس على اجتماعاته، في غرفة بالقصر الرئاسي الوطني.

وعرض لوبيز أوبرادور الكاميرا الصغيرة للصحفيين، الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي الصباحي، وظهر وهو يحمل الجهاز الضئيل في راحة يده.

وقال الرئيس المكسيكي: “لا يوجد شيء سري. لا شيء مخفي. لهذا السبب نحن لا نعتبر هذا أمرا كبيرا”.

كما ذكر أن الغرفة استخدمت لعقد اجتماعات مع أشخاص يقدمون مقترحات للحكومة، فيما لم يتكهن بمن وضعها هناك ولا منذ متى كانت تعمل.

وأشار الرئيس إلى أن الفنيين أخبروه بأنه يجب تحميل ذاكرة الكاميرا بشكل دوري.

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