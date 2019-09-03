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العموم البريطاني يصوت على تشريع يمنع جونسون من تنفيذ بريكست دون اتفاق

العموم البريطاني يصوت على تشريع يمنع جونسون من تنفيذ بريكست دون اتفاق
weam.co/610823
وكالات - الوئام

صوت مجلس العموم البريطاني لصالح قرار بشأن مناقشة مشروع قانون يمنع تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني “بريكست” من دون اتفاق.

وصوت 328 نائبا لصالح عرض التشريع غدا و301 فقط يؤيدون موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبدوره أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لحل الوضع حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا صوت النواب لصالح التأجيل، مؤكداً أنه سيقدم اليوم اقتراحا بشان إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده يمكنها “التعامل بسهولة” مع إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون إبرام اتفاق “بريكست”.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، بحلول 31 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي نهاية يونيو الماضي، استقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين، بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق “بريكست” الذي تم التنسيق له مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يوافق على إعادة التفاوض أو إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء الحالي إما إقناع البرلمان بضرورة اعتماد المشروع الحالي للاتفاقية أو مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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