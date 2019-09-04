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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير ومكة المكرمة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير ومكة المكرمة
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الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة مكة المكرمة.

وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض ، نجران , الجوف وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

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