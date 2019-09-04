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مع مكافحة الغش التجاري

ضبط أنشطة مخالفة في جنوب جدة

ضبط أنشطة مخالفة في جنوب جدة
weam.co/610830
جدة- الوئام:

نفذت وكالة البلديات الفرعية ممثلة في إدارة الرقابة على أنشطة إعادة التدوير وبلدية المليساء الفرعية حملاتها التفتيشية لملاحقة المتورطين في إعادة تدوير منتجات الإسفنج الملوث بالتعاون مع وزارة التجارة ، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة الغش التجاري .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط وإغلاق مستودع بحي السرورية جنوب المحافظة يقوم بإنتاج وإعادة تدوير مراتب الأسرة و الوسائد من مخلفات المراتب والأقطان الملوثة, مشيراً إلى أنه تم ضبط عدد 354 مرتبة مستعملة وملوثة وعدد 334 مرتبة معاد تدويرها حيث تم مصادرتها قبل تصريفها في الأسواق المحلية وما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين .

وأكد المهندس الزهراني، أن الفرق الرقابية قامت بإغلاق الموقع و تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات بحق المخالفات البلدية ، بالإضافة إلى مواصلة جهود أمانة جدة من خلال جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.

ودعت أمانة محافظة جدة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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