التعليقات: 0

وفق ما جاء في مسودة خطة فرنسية

إيران: سنعود للالتزام بالاتفاق النووي إذا حصلنا على خطوط ائتمان

إيران: سنعود للالتزام بالاتفاق النووي إذا حصلنا على خطوط ائتمان
weam.co/610843
طهران- الوئام:

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مسؤولا إيرانيا كبيرا أكد اليوم الأربعاء أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور، وذلك وفق ما جاء في مسودة خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق.

واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

ونقلت وكالة فارس عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية قوله “عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر”.

روابط ذات صلة

فرنسا تعرض خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران بشرط موافقة أمريكا

فرنسا تعرض خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران بشرط موافقة أمريكا

اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

فرنسا تشارك بـ«اللوفر» في الأشواط الدولية بمهرجان ولي العهد للهجن

فرنسا تشارك بـ«اللوفر» في الأشواط الدولية بمهرجان ولي العهد للهجن

إيران: سنتخذ خطوة «أقوى» لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي

إيران: سنتخذ خطوة «أقوى» لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>