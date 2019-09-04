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تتطلب توفر شبكة WLAN لاسلكية

حيلة لاستعمال «واتس آب» دون بطاقة SIM

حيلة لاستعمال «واتس آب» دون بطاقة SIM
weam.co/610844
متابعات- الوئام:

أوردت مجلة “كمبيوتر بيلد” الألمانية أن هناك بعض المواقف لا تسمح للمستخدم بالوصول إلى بطاقة SIM أو لا تعمل فيها البطاقة، لكن ذلك لا يمنع استعمال تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” في الدردشة بفضل حيلة بسيطة تتطلب توفر شبكة WLAN لاسلكية، وهاتف أرضي.

وفي البداية على المستخدم ربط الهاتف الذكي بشبكة WLAN اللاسلكية، وإعادة تثبيت تطبيق “واتس آب” وإنشاء حساب جديد، وعند تشغيله لأول مرة سيطلب التطبيق رقماً هاتفياً، فيختار المستخدم البلد ويدخل رقم الهاتف الأرضي.

وبعد تأكيد الرقم بالنقر على زر الاتصال Call me، سيرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سيسمع المستخدم كوداً بصوت الكمبيوتر، عليه إدخاله في تطبيق “واتس آب”، ليتمكن من استعمال تطبيق التراسل الفوري في الدردشة دون بطاقة SIM.

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