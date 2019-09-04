«انطلاقة واثقة» يؤهل 13201 مستجد ومستجدة لحياتهم الجامعية

مكة المكرمة- الوئام:

دشن مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبد الله بافيل أمس الثلاثاء ملتقى المستجدين ” انطلاقة واثقة ” في نسخته الخامسة للطلاب والطالبات المستجدين بحضور وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي وعميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل ووكلاء العمادة وعمداء الكليات والعمادات المساندة بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وعقب افتتاحه لفعاليات الملتقى تجول على أرجاء الأجنحة المشاركة في الملتقى التي مثلت منظومة متكاملة من الخدمات للطالب المستجد إضافة الى الكليات المشاركة بمختلف التخصصات وكذلك العمادات المساندة والمعاهد والمراكز البحثية وأستمع معاليه لشرح مفصل من عميد شؤون الطلاب عن الخدمات المقدمة للطلاب خلال فعاليات الملتقى ،كما اطلع على خدمة البطاقة الذكية التي تسهم في تسهيل إجراءات الطالب الاكاديمية بالجامعة.

وبين أن هذا الملتقى يمثل انطلاقة واثقة للطلبة المستجدين بتعريفهم بإدارات وعمادات وكليات الجامعة المختلفة والخدمات التي تقدمها الجامعة.

مشيرا الى أن الجامعة جهزت كافة إمكاناتها وتجهيزاتها من كوادر تدريسية ومباني لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة ,منوها معاليه بما تحظى به الجامعة من دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – .

من جهته بين عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل أن الملتقى يقام في عامه الخامس بعد النجاحات التي حققها الملتقى في الأعوام الماضية مضيفا بان الملتقى هدف الى تهيئة الطلاب المستجدين بحيث يكون لديهم تصورا متكامل عن الخدمات التي تقدمها الجامعة وعمادة شؤون الطلاب .

يذكر أن الملتقى شهد إقبالا متميزاً من الطلبة خلال يومه الاول بشطري الطلاب والطالبات.