تصفيات كأس أوروبا 2020: إصابات وجولتان للاقتراب من التأهل

باريس – الوئام

تعود عجلة تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم للدوران في جولتين بين يومي الخميس والثلاثاء، حيث طرأت تغييرات كبيرة على العديد من المنتخبات خصوصا من ناحية إصابات اللاعبين.

قبل أقل من شهر على بدء المواسم الكروية، انتكست فرنسا بطلة العالم قبل مواجهتي ألبانيا يوم السبت، واندورا يوم الأربعاء المقبل، في المجموعة الثامنة.

يغيب عنها أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا 2018، وهم بول بوجبا، نجولو كانتي، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى المدافع ايمريك لابورت، ولاعب الوسط تانجي ندومبيلي.

ألقى المدرب ديدييه ديشان باللوم على “الروزنامات المجنونة”. توقع خسارة بعض اللاعبين لكن ما حصل راهنا كان استثنائيا “لا أختبئ ولدي الكثير منهم الآن في الوقت عينه (الإصابات)”.

واستدعى ديشان لاعب وسط ليل الهجومي جوناثان إيكوني (21 عاما) بسبب الإصابات في هجومه.

وتبدو المنافسة في هذه المجموعة محتدمة بعد خسارة فرنسا مع تركيا، ليتساوى المنتخبان مع ايسلندا بتسع نقاط، في صراع على البطاقتين المؤهلتين.

وسيكون الاختبار الحقيقي أمام المنتخب الأزرق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عندما تسافر فرنسا إلى ايسلندا ثم تستضيف تركيا التي هزمتها 2-صفر في قونية في يونيو (حزيران) الماضي.

ألمانيا وهولندا

وتتصدر مواجهة ألمانيا وهولندا العناوين في هامبورج ضمن المجموعة الثالثة، لتكون الرابعة بين الجارين اللدودين في أقل من سنة.

فاز منتخب الطواحين 3-صفر في دوري الأمم الأوروبية في أمستردام، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم منحه المدافع فيرجيل فان دايك في شالكه في نوفمبر (تشرين الثاني) هدف التعادل القاتل (2-2) وبطاقة العبور إلى نهائيات دوري الأمم في البرتغال.

ورد الألمان في أمستردام في مارس (آذار) ضمن التصفيات الحالية بفوزهم 3-2 بهدف في الدقيقة الأخيرة لنيكو شولتس.

سيغيب هذا المرة عن “ناسيونال مانشافت” لوروا سانيه الذي سجل في آخر مباراتين لتشكيلة المدرب يواكيم لوف.

لكن الغيابات تمنح الفرصة للاحتياطيين. قال تيمو فيرنر الذي هز شباك هولندا في نوفمبر، وصاحب ثلاثية في الدوري المحلي: “هناك مكان متاح في الهجوم بسبب الإصابة المؤسفة للوروا سانيه”.

وعبر فيرنر (1,80 م) عن صعوبة مواجهة فان دايك (1,93 م) المتوج بلقب أفضل لاعب أوروبي أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو: “إذا وقفت بجانبه، تصبح الأمور مظلمة بسرعة”.

وبحال فوز ألمانيا، ستبتعد تسع نقاط عن هولندا التي لعبت مباراة أقل، فيما تبحث إيرلندا الشمالية عن فوز خامس تواليا عندما تستضيف ألمانيا يوم الاثنين في بلفاست.

ويغيب عن ألمانيا بداعي الإصابة كل من لاعب الوسط يوليان دراكسلر والمدافع تيلو كيهرر، فيما تلقى لوكا فالدشميدت مهاجم فرايبورج أول استدعاء إلى المنتخب الأول.

وقال لوف (59 عامًا) الذي يتولى تدريب المانيا منذ عام 2006 وصدم في المونديال الأخير بالخروج من الدور الأول: “مع فريقنا اليافع، لقد اخترنا بشكل صائب الاتجاه الجديد الذي سنستمر فيه”.

إنجلترا وإسبانيا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا

وستقطع معظم المنتخبات نصف المشوار مع نهاية الجولتين المقبلتين، وتبدو إنجلترا (6 نقاط)، إسبانيا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا (12 نقطة) في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات.

بالنسبة لأسبانيا، فالتغيير يكمن في موقع المدرب، إذ استلم المهمة قبل أسابيع قليلة روبرت مورينو مؤقتا، بدلا من لويس انريكي المتخلي عن منصبه في مارس، بسبب مرض طفلته تشانا التي توفيت الأسبوع الماضي عن تسعة أعوام.

وتحل بطلة العالم 2010 على رومانيا في بوخارست، الخميس، ضمن المجموعة السادسة. وعبر مورينو عن قلقه من الثقة الزائدة للاعبيه: “قد يعتقدون بأننا متفوقون”.

واستدعى مورينو للمرة الأولى الجناح الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي بابلو سارابيا، كما ضم للمرة الأولى مدافع أتلتيك بلباو أوناي نونيز الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا دون 21 عاما في يونيو الماضي.

واستعان مورينو أيضا بلاعب آخر من تشكيلة أبطال أوروبا لدون 21 عاما بشخص داني سيبايوس، الذي يدافع حاليا عن ألوان أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وبعد فوزها في أول مباراتين، تستضيف إجلترا يوم السبت بلغاريا، وكوسوفو يوم الثلاثاء، فيما يركز مدربها جاريث ساوثجيت على بناء تشكيلة شابة.

وقال ساوثجيت بعد إضافة الشبان جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، مايسون ماونت (تشلسي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، وآرون وان-بيساكا (مانشستر يونايتد) المنسحب لاحقا بسبب الإصابة: “لدينا عمق في المواهب الآن لأننا قاربنا الموضوع بطريقة مختلفة”.

وتابع: “لا يمكننا التفرج ونملك لاعبين شبان قادمين. يجب أن نبدأ بدمجهم”.

وعاد إلى “الأسود الثلاثة” لاعب وسط ليفربول أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين للمرة الأولى منذ مارس 2018.

واستبعد ساوثجيت كلا من جون ستونز، فابيان دلف، ديلي آلي واريك داير بسبب مشكلات بدنية، بالإضافة إلى الظهير الأيمن كايل ووكر (مانشستر سيتي).

أما إيطاليا، التي تحل على أرمينيا يوم الخميس، وفنلندا يوم الأحد، فاستبعد مدربها روبرتو مانشيني اللاعبين الشابين مويز كين ونيكولو تسانيولو في عقوبة على سلوكهما خلال كأس أوروبا تحت 21 عاما.

ويغيب عن التشكيلة قلب الدفاع جورجيو كييليني (35 عاما) بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته ستبعده عدة أشهر، واستدعي بدلا منه فرانشيسكو اتشيربي لاعب لاتسيو، فيما كان الظهير لوكا بيليغريني، المعار إلى كالياري بعد انتقاله من روما إلى يوفنتوس هذا الصيف، الوجه الوحيد الجديد.

وستقام النسخة المقبلة من البطولة القارية بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنجليزية لندن مباراتي الدور نصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية.

وبالنسبة للمنتخبات التي ستفشل في حجز بطاقات تأهلها من بوابة التصفيات، باحتلال أحد المركزين الأولين في كل من المجموعات العشر، ستبقى الفرصة قائمة من بوابة دوري الأمم. وتحسم هوية المنتخبات الأربع التي ستكمل عقد النهائيات في كأس أوروبا 2020، بموجب أدوار نهائية تقام لكل من المستويات الأربع في دوري الأمم، في مارس 2020.