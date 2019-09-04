الجماهير تطالب بتكريم لاعب المنتخب السعودي #خالد_مسعد

متابعات - الوئام

طالبت الجماهير السعودية بتكريم اللاعب خالد مسعد، لاعب المنتخب السعودي ونادي الأهلي، بحفل اعتزال يليق به لا سيما بعد أن حقق اللاعب كأس آسيا مع المنتخب السعودي عام 1996.

يأتي ذلك في ظل الأنباء الواردة عن الظروف الصعبة التي يعيشها اللاعب بعد اعتزاله، حيث لم يوفق في أعماله الخاصة؛ بل أصبح يعاني ظروفاً معيشية سيئة يمر بها وأسرته.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو، يظهر اللاعب “الأنيق”؛ الذي عُرف بهذا الاسم في الملاعب، بصورة مختلفة عمّا عُرف عنه؛ وتعكس مدى الحال السيئة التي يمر بها.

وعقب ذلك تعاطفت فئات المجتمع مع اللاعب، وطالبت بتوفير حياة كريمة له، بوصفه خدم منتخب بلاده من خلال مشاركته مع المنتخبات السنية، ومن ثَم مع “الأخضر” في كأسَي العالم 94، 98 م، وكأس آسيا، وكأس الخليج.

من جهة ثانية، طالب عددٌ من زملاء مسعد – السابقين – وهم: (صالح النعيمة- خميس الزهراني- حمزة إدريس- ياسر الطايفي)، الجهات الرياضية بسرعة تكريم اللاعب الخلوق خالد مسعد؛ تكريماً يليق بتاريخه وسجله كقائد للأخضر والأندية التي لعب لها سواء بإقامة حفل اعتزال أو غيره.

وطالب البعض بتأمين وظيفة لائقة بالمسعد، سواء في المجال الرياضي أو غيره، تكون رافداً له ولأسرته ليعيش حياة كريمة.