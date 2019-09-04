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تحدى زعيم المعارضة العمالية بأن يدعم ذلك

جونسون يقترح إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا في 15 أكتوبر

جونسون يقترح إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا في 15 أكتوبر
weam.co/610890
لتدن - الوئام

اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاربعاء، إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا في 15 أكتوبر.

وخلال مناقشات حامية في البرلمان، تحدى جونسون خصمه السياسي زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين أن يدعم إجراء انتخابات في 15 أكتوبر (تشرين الأول) “من أجل إفساح المجال لشعب هذا البلد للتعبير عن رأيه”.

يأتي ذلك فيما اعتبرت المفوضية الأوروبية، في بيان نشر الأربعاء، أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر تزايدت.

وقالت المفوضية إن “الوقت القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان من مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد بدون اتفاق”.

وأضافت أنها تدعو شركات ومواطني الاتحاد الاوروبي إلى “مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة” و”عدم الاستناد إلى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديدا ثالثا” لموعد بريكست”.

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