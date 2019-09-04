التعليقات: 0

بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي

شرطة عسير تضبط شخصين سرقا صرافًا آليًا في محافظة تنومة

شرطة عسير تضبط شخصين سرقا صرافًا آليًا في محافظة تنومة
weam.co/610904
أبها – الوئام

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير بأن شرطة محافظة تنومه باشرت، صباح يوم الجمعة 29/ 12/ 1440هـ، بلاغًا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة، وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على المتهمين بارتكابها.

كان مقطع فيديو تم تداوله، عبر وسائل التواصل، يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه.

وقال المتحدث إنهما اثنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة في حوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

روابط ذات صلة

القبض على شخصين تشاجرا بسلاح ناري و بحوزتهما أقراص مخدرة في عسير

القبض على شخصين تشاجرا بسلاح ناري و بحوزتهما أقراص مخدرة في عسير

عسير: القبض على مواطن طعن إمام مسجد في النماص

عسير: القبض على مواطن طعن إمام مسجد في النماص

شرطة عسير تلقي القبض على متهمين بطعن عامل بمحطة وقود

شرطة عسير تلقي القبض على متهمين بطعن عامل بمحطة وقود

شرطة عسير: القبض على قاتلي رجل أمن تثليث

شرطة عسير: القبض على قاتلي رجل أمن تثليث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>