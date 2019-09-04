إندونيسيا تبدأ فى تدمير الملايين من بيض الدجاج

وكالات - الوئام

قال مسؤول إندونيسى اليوم الأربعاء إن إندونيسيا بدأت في تدمير ملايين من بيض الدجاج من أجل وقف انخفاض أسعار الدواجن الحية.

وقال سوجيونو، مدير قسم تربية الحيوان في وزارة الزراعة،: “هناك فائض في المعروض من الدجاج، ونحاول تخفيضه “.

ويقوم أصحاب مزارع الدواجن بتدمير البيض المخصب والجاهز للتفريخ بواسطة تحت إشراف وزارة الزراعة.

وتتوقع الحكومة تدمير ما مجموعه 10 ملايين بيضة تفريخ خلال الأسابيع القادمة. وأضاف سوجيونو أنه سوف تتم مراجعة السياسة كل أسبوعين.

وانخفضت أسعار الطيور الحية إلى ما يصل إلى تسعة آلاف روبية (أقل من دولار واحد) للكيلوجرام الواحد، مقابل 19 ألف روبية في وقت سابق من هذا العام، وفقا للرابطة الإندونيسية لتجار الدواجن.

وأعلن سينجيه جانوراتموكو، رئيس الرابطة، أن مئات من مزارعي الدواجن يخططون لتنظيم احتجاج أمام القصر الرئاسي في جاكرتا غدا الخميس لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراء.

وقال: “سوف نطلق 600 دجاجة حية بلا ثمن كشكل من أشكال الاحتجاج ضد الحكومة لعدم قدرتها على حل المشكلة”.