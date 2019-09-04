انتقادات حادة لزعيم المحافظين البريطانيين بسبب جلوسه مسترخيا

لندن – الوئام

تعرض جاكوب ريس – موج، الزعيم البارز بمجلس العموم البريطانى ومسؤول تنسيق أعمال حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في المجلس، لانتقادات حادة بسبب طريقة جلوسه التى اتسمت بالتراخى، خلال النقاش البرلماني المهم، أمس الثلاثاء، حول القيام بتحرك لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وشوهد جاكوب ريس موج، المعروف بآرائه القوية المتشككة في الاتحاد الأوروبى، خلال جلسة المناقشات التي استمرت عدة ساعات، وهو يجلس متكئا على مقاعد الحكومة، وقد مدد جسده بالكامل تقريبًا في حالة من الاسترخاء التام.

وكتبت آنا تورلي، وهى عضوة بمجلس العموم عن حزب العمال المعارض، في تغريدة لها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى تقول في وصفها لطريقة جلوس جاكوب موج: “التجسيد البدنى للغطرسة والشعور بالاستحقاق وعدم الاحترام والازدراء لبرلماننا”.

وخلال المناقشات، التى جرت أمس الثلاثاء، وجهت كارولين لوكاس، النائبة الوحيدة عن حزب الخضر في بريطانيا، انتقادات إلى جاكوب ريس موج بسبب لغة جسده قائلة إنه “مزدر بشدة لهذا المجلس.. يمدد جسده على ثلاثة مقاعد”.

وخلال إلقاء كارولين لوكاس لكلمتها في مجلس العموم، أمس، كان بالإمكان سماع أصوات أعضاء المجلس وهم يصرخون في ريس موج “اعتدل في جلستك يا رجل!”.