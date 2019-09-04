حضور ميداني لهيئة الأمر بالمعروف في مدارس البنات بمكة

الوئام – حجب العصيمي

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة خطته الميدانية، تزامناً مع بدء العام الدراسي لهذا العام 1441، بتسيير دوريات راجلة وراكبة على مدارس البنين والبنات والجامعات والكليات.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة أعد خطة ميدانية منظمة للعمل الميداني والتوجيهي، مع انطلاق العام الدراسي، لإبراز الحضور الميداني أثناء ذهاب الطلاب والطالبات لمحاضنهم التعليمية، وعند انصرافهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن الخطة راعت أهمية المسار التوعوي لكافة شرائح المجتمع، بتقديم الوسائل التوعوية، وبذل المعروف للطلاب، والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح.

وبيّن فضيلته أهمية الدور الذي يقدمه أعضاء الهيئة أثناء جولاتهم الميدانية في بث روح الطمأنينة عند تواجدهم الميداني، مع بقية أجهزة الدولة، مشيدا بالمتابعة المستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، التي تحقق تطلعات الحكومة الرشيدة.